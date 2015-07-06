Число жертв двойного теракта в Нигерии превысило 50 человек

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Число жертв двух взрывов, прогремевших в городе Джос в центральной части Нигерии, превысило 50 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Первый теракт произошел в воскресенье вечером в одном из ресторанов города, где подорвался террорист-смертник. Целью второй атаки, произошедшей в мечети, стал проповедник, которого обстреляли боевики. Один из нападавших затем подорвал себя. Жертвами этих терактов стал 51 человек, около 70 пострадали.

Нападения в Джосе произошли через несколько часов после того, как террористка-смертница подорвала себя в евангелической церкви в нигерийском городе Потискум. По свидетельствам очевидцев, там погибли 6 человек.

Вину за теракты возлагают на террористическую группировку "Боко Харам", которая убила более 300 человек за последнюю неделю.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари осудил воскресные теракты в местах культа и сказал, что правительство будет защищать права нигерийцев на свободное отправление религиозных обрядов.