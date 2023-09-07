Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс., до 216 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тыс., до 216 тыс.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Минтруда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 229 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось прежде.

Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества заявок до 233 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Trading Economics прогнозировали повышение до 234 тыс., The Wall Street Journal - до 230 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 8,5 тыс., до 229,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 августа, сократилось до 1,679 млн по сравнению с пересмотренными 1,719 млн в предшествующую неделю.