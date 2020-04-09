​Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 10 423

Южная Корея за сутки зарегистрировала 39 новых случаев заражения коронавирусом и 197 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 423, скончались уже 204 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

По данным KCDC, за прошедшие сутки из больниц выписаны 197 человек, общее число выздоровевших выросло до 6 973. Анализы 15 509 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 468 тысяч анализов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.