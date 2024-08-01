Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки

Число заключенных во французских тюрьмах вновь обновило рекорд, достигнув 78,5 тыс. человек при 61,8 тыс. мест в пенитенциарных учреждениях страны.

Число заключенных во французских тюрьмах вновь обновило рекорд, достигнув 78,5 тыс. человек при 61,8 тыс. мест в пенитенциарных учреждениях страны.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Министерства юстиции Франции.

Отмечается, что количество заключенных в тюрьмах растет на протяжении последних 10 месяцев, а средняя заполненность пенитенциарных учреждений достигла 126,9%, при этом в 19 из них этот показатель превышает 200%. В связи с этим, по данным ведомства, 3,5 тыс. заключенных вынуждены спать на полу, тогда как год назад таковых было 2,4 тыс. человек.

Уточняется. что еще хуже ситуация в пенитенциарных учреждениях, где содержатся французы, ожидающие решения суда или отбывающие короткие сроки заключения. Там средняя заполненность достигает 152,3%.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В июле прошлого года в ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".