О нас

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки Число заключенных во французских тюрьмах вновь обновило рекорд, достигнув 78,5 тыс. человек при 61,8 тыс. мест в пенитенциарных учреждениях страны.
Другие страны
1 августа 2024 г. 20:45
Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордной отметки

Число заключенных во французских тюрьмах вновь обновило рекорд, достигнув 78,5 тыс. человек при 61,8 тыс. мест в пенитенциарных учреждениях страны.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на данные Министерства юстиции Франции.

Отмечается, что количество заключенных в тюрьмах растет на протяжении последних 10 месяцев, а средняя заполненность пенитенциарных учреждений достигла 126,9%, при этом в 19 из них этот показатель превышает 200%. В связи с этим, по данным ведомства, 3,5 тыс. заключенных вынуждены спать на полу, тогда как год назад таковых было 2,4 тыс. человек.

Уточняется. что еще хуже ситуация в пенитенциарных учреждениях, где содержатся французы, ожидающие решения суда или отбывающие короткие сроки заключения. Там средняя заполненность достигает 152,3%.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно осуждал подобное положение дел во французских тюрьмах. В июле прошлого года в ЕСПЧ заявили, что во Франции существует "хроническая проблема переполненных тюрем наряду с плохими условиями содержания и отсутствием целенаправленной работы по улучшению ситуации".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

На севере Индии из-за ливней погибли более 30 человек
На севере Индии из-за ливней погибли более 30 человек
1 августа 2024 г. 21:16
Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией
Байден выступил с заявлением после обмена заключенными с Россией
1 августа 2024 г. 20:33
Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок
Россия и Китай намерены смягчить правила групповых безвизовых турпоездок
1 августа 2024 г. 20:20
Шольц лично встретится с освобожденными по сделке с США и РФ заключенными
Шольц лично встретится с освобожденными по сделке с США и РФ заключенными
1 августа 2024 г. 19:46
В Пакистане жертвами наводнений стали не менее 24 человек
В Пакистане жертвами наводнений стали не менее 24 человек
1 августа 2024 г. 19:31
Главы МИД Ирана и РФ осудили убийство Хании
Главы МИД Ирана и РФ осудили убийство Хании
1 августа 2024 г. 19:17
Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута
Ливан направил жалобу СБ ООН из-за ударов Израиля по пригороду Бейрута
1 августа 2024 г. 17:45
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между РФ и США
В Анкаре состоялся обмен 26 заключенными между РФ и США
1 августа 2024 г. 17:45
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Нигерии полиция применила слезоточивый газ против протестующих
1 августа 2024 г. 15:51
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей
В Англии поместили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве детей
1 августа 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi