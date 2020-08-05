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Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч

Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек.
Другие страны
5 августа 2020 г. 22:02
Число заболевших COVID-19 в мире за сутки выросло на 206 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире возросло за последние сутки более чем на 206 тысяч, скончались еще свыше пяти тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 206 709 новых случаев заражения, скончались еще 5 116 пациентов с COVID-19.

Всего, по данным организации, коронавирусом в мире заразились 18 354 342 человека, скончались 696 147 зараженных.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Bir gündə COVID-19-dan 5 mindən çox insan ölüb

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