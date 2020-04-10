​Число заболевших COVID-19 в Ирландии за сутки возросло на 500 человек

В Ирландии за сутки количество заразившихся коронавирусом выросло на 500 человек, достигнув 6 574, скончались 28 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила национальная служба здравоохранения страны.

"По состоянию на 13:00 (16:00 бакинское время) 9 апреля, подтверждены 500 новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных заражений составляет 6 574", - говорится в сообщении ведомства.

Суточный прирост числа зараженных - рекордный с момента начала эпидемии. Общее количество скончавшихся достигло 263 человек. За сутки умерли 28 человек.