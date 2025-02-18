Число умерших от употребления поддельного алкоголя в Анкаре возросло до 59

Число жертв контрафактного алкоголя в Анкаре возросло до 59.

Число жертв контрафактного алкоголя в Анкаре возросло до 59.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, еще 35 человек остаются в реанимации в больницах города.

В понедельник, 17 февраля, сообщалось о 54 летальных исходах.

Генпрокуратура Анкары продолжает расследование по факту гибели людей и продажи поддельного алкоголя, в том числе по статьям о контрабанде. На данный момент арестованы 28 человек.

В середине января турецкие СМИ сообщили, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. 70 отравившихся умерли. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркменистана и Узбекистана.

Таким образом на данный момент с января 129 человек стали жертвами употребления контрафактного алкоголя в Турции. Власти усилили проверки производителей и точек реализации алкоголя в стране, изъято несколько десятков тысяч литров контрафакта.