За первые пять месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек

За первые пять месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек

В течение первых пяти месяцев 2024 года полицейскими в США были убиты 545 человек.

https://static.report.az/photo/190713d2-c948-3d6a-87e3-a80c14e91dce.jpg https://static.report.az/photo/190713d2-c948-3d6a-87e3-a80c14e91dce.jpg