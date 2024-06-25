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За первые пять месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек

За первые пять месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек В течение первых пяти месяцев 2024 года полицейскими в США были убиты 545 человек.
Другие страны
25 июня 2024 г. 07:39
За первые пять месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек

В течение первых пяти месяцев 2024 года полицейскими в США было убито 545 человек.

Как передает Report, такие данные приводит портал mappingpoliceviolence.us, ведущий профильную статистику.

За отчетный период случаев убийства сотрудниками полиции не было зафиксировано лишь 9 дней. В 2023 году число жертв полицейского насилия составило 1 247 человек, из них 27 процентов были чернокожими. Наибольшее количество убийств полицией за последние 10 лет было зафиксировано в 2023 году, а показатели за первые 5 месяцев 2024 года демонстрируют тенденцию к росту.

В подавляющем большинстве случаев (98,1%) полицейских не привлекали к ответственности за совершенное убийство.

В прошлом году наибольшее число убитых полицией было зафиксировано в Нью-Мексико. В целом с 2013 года полицейскими в США были убиты 12 910 человек.

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