Число туристов из РФ и стран ЕС в Турции резко сократилось в 2015 году

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Турции сообщило о резком сокращении числа туристов из России и ряда стран ЕС, которые посетили Турцию за 11 месяцев 2015 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается о значительном сокращении числа туристов из Японии (на 37%), Италии (26%), России и Франции (по 18%), Испании (15%). Однако за счет увеличения турпотока из стран Персидского залива и Ирака (на 30%) общее уменьшение числа иностранных туристов, посетивших Турцию, оказалось незначительным - на 1,36% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В общей сложности за 11 месяцев 2015 года Турцию посетили 34,8 миллиона иностранных туристов.

Спад числа граждан стран ЕС и россиян, посетивших Турцию, представители турецкого туристического сектора связывают с проблемами по обеспечению безопасности в Турции и экономическими проблемами в России.

За первые 11 месяцев этого года наибольшее число иностранных туристов, посетивших Турцию, прибыло из Германии (15,5%), затем следуют Россия (10,4%) и Великобритания (7,0%).

В 2014 году Турцию посетили более 4,38 миллиона граждан России. Власти РФ запретили в ноябре продажу туристических путевок в Турцию и чартерные рейсы, регулярное авиасообщение с этой страной будет находиться под особым контролем с точки зрения обеспечения безопасности. Ограничительные меры в отношении Турции принимаются в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС над сирийской территорией.