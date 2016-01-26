​Число таджикистанцев в ИГИЛ выросло до тысячи человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ К боевикам "Исламского государства Ирака и Леванта" в Сирии и Ираке присоединилась уже тысяча граждан Таджикистана.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Рамазон Рахимзода.

Министр отметил, что по состоянию на 25 января на родину из Сирии и Ирака вернулся 61 гражданин Таджикистана. При этом погибшими считаются 148 человек.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что среди присоединившихся был 21 студент.

Рахимзода в свою очередь подчеркнул, что серьезным подспорьем для игиловцев в вербовке новых рекрутов являются зарубежные мечети и религиозные учреждения. Также он сообщил, что полковник Гулмурод Халимов, присоединившийся к ИГИЛ в прошлом году, с тех пор уже два раза был серьезно ранен. И ИГИЛ теперь платит ему 100 долларов "пенсии" ежемесячно.