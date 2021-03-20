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Число смертей от последствий коронавируса в Европе превысило 1 млн

Число смертей от последствий коронавируса в Европе превысило 1 млн Число пациентов, умерших в Европе от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, превысило 1 млн и достигло 1 000 062 человек.
Другие страны
20 марта 2021 г. 03:46
Число смертей от последствий коронавируса в Европе превысило 1 млн

Число пациентов, умерших в Европе от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, превысило 1 млн и достигло 1 000 062 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, за все время пандемии на территории европейских стран было выявлено 37 221 978 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. При этом, как пишет агентство, на европейский континент приходится около 30,5% всех случаев заражения коронавирусом в мире и 35,5% всех случаев летальных исходов от заболевания, вызываемого COVID-19. Согласно подсчетам Reuters, на каждые 100 человек в Европе было сделано около 12 прививок от коронавируса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшается, но темпы вакцинации населения в Евросоюзе по-прежнему остаются довольно низкими. "Мы видим, что в государствах-членах (ЕС) формируется пик третьей волны, и мы знаем, что нам нужно ускорить темпы прививочной кампании", - приводит слова главы ЕК агентство Reuters.

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