​Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 357, скончались 22 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Накануне немецкие медики выявили 667 случаев, 26 человек с коронавирусом скончались.

С начала эпидемии в стране выявлено 169 575 случаев заражения COVID-19 и зафиксировано 7 417 летальных исходов. Более 145,6 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 368), Северном Рейне-Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190). В Берлине зафиксировано 6 272 случая заражения.