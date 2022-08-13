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Число раненых в результате обрушения сцены на фестивале в Испании достигли 40

Число раненых в результате обрушения сцены на фестивале в Испании достигли 40 Один человек погиб, еще 40 пострадали на фестивале электронной музыки в Испании в результате обрушения нескольких конструкций, в том числе части главной сцены, из-за сильных порывов ветра.
Другие страны
13 августа 2022 г. 13:43
Число раненых в результате обрушения сцены на фестивале в Испании достигли 40

Один человек погиб, еще 40 пострадали на фестивале электронной музыки в Испании в результате обрушения нескольких конструкций, в том числе части главной сцены, из-за сильных порывов ветра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство EFE.

Изначально радиостанция Сadena SER передавала о 20 пострадавших. Инцидент произошел в муниципалитете Кульера (автономное сообщество Валенсия). Организаторы фестиваля, проведение которого приостановлено, заявили о том, что площадка, где проводилось мероприятие, была эвакуирована из соображений безопасности.

Фестиваль должны были посетить около 320 тыс. человек.

12.46

В городе Кульер в автономном округе Валенсия в Испании на фестивале из-за сильного ветра на фестивале обрушилась часть сцены. В результате один человек погиб, 17 человек получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на испанские СМИ, об этом сообщила местная служба спасения в Twitter.

"В 4.18 обрушилась часть сцены на фестивале... в Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами",— говорится в сообщении. Порывы ветра достигали скорости 65 км в час.

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