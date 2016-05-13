Число раненых при взрыве в провинции Диярбакыр возросло до 17

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ранения получили 17 человек в результате взрыва в населенном пункте Сарыкамыш района Сур провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв мог произойти при минировании членами запрещенной в

Турции Рабочей партии Курдистана автомобиля, который предполагалось использовать для теракта.