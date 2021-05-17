Число пострадавших в результате обрушения трибуны синагоги в Израиле превысило 200 человек – ОБНОВЛЕНО-3

Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве

Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве.

Как передает Report, об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.

Ранее сообщалось о 160 госпитализированных.

"После обрушения трибуны в Гиват-Зеэве 219 раненых были эвакуированы в больницы, 15 - в критическом состоянии, остальные - в состоянии от среднего до легкого", - говорится в сообщении.

Ранее медики подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.

23:09

Число людей, пострадавших при обрушении трибуны во время церемонии по случаю праздника Шавут в синагоге израильского города Гиват-Зеэв, достигло 167 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 9 – в нормальном состоянии, 152 человека отделались легкими травмами.

Отмечается, что жертвами инцидента стали 2 человека.

22:20

Число погибших в результате обрушения трибуны во время церемонии Шавут в синагоге израильского города Гиват-Зеэв возросло до двух.

Как передает Report, об этом сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.

Как сообщила газета Jerusalem Post, после инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых - среднее, у 119 легкие ранения.

21:41

Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

На данный момент известно о 60 пострадавших: трое получили тяжелые ранения, еще от 50 до 60 человек – легкие травмы. Другие подробности и причины произошедшего на данный момент не приводятся.

По данным полиции, во время обрушения в синагоге находилось более 600 человек. На месте работают медики.

Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия погиб как минимум один человек.