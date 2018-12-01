Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 65 человек - ОБНОВЛЕНО - 3 - ВИДЕО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Число пострадавших в ходе протестов в Париже возросло до 65 человек, в том числе 11 полицейских. Об этом сообщает BFMTV, передает Report.

Информации об их состоянии пока нет.

Отметим, митинги "желтых жилетов" против повышения цен на бензин начались 17 ноября. Первоначальные требования участников протестов — снижение цен на бензин. Однако, как говорят участники этого движения, они также выступают в целом за повышение покупательной способности. Акция протеста, прошедшая в Париже в прошлую субботу, сопровождалась беспорядками.

***17:14

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Париже во время акции протеста против повышения цен на бензин пострадало до 20, задержаны 107 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNews.

Среди получивших ранения - шестеро сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, в том числе трех полицейских.

***15:19

Число задержанных во время столкновений с полицией в центре Парижа возросло до 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил в субботу в Twitter.

"Наши силы правопорядка встречают и отгоняют погромщиков: уже 39 задержаний", - написал он.

По словам Кастанера, лишь 200 протестующих прошли все необходимые процедуры контроля, чтобы попасть на перекрытую часть Елисейских полей, в то время как "1,5 тыс. нарушителей спокойствия, находящихся за пределами периметра, пришли, чтобы драться".

Официальный представитель префектуры столичной полиции в эфире телеканала BFM сообщил о 46 задержанных в районе Елисейских полей.

***13:00

Семь центральных станций метро Парижа закрыты в субботу из-за акций протеста движения "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, которые пройдут во французской столице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте управления парижского транспорта (RATP).

Согласно заявлению управления, из-за ожидаемых в общественных местах демонстраций в субботу будут закрыты три станции на Елисейских полях ("Франклин-Рузвельт", "Георг V" и "Клемансо"), "Конкорд", "Тюильри", а также "Шарль де Голль - Этуаль" на площади перед Триумфальной аркой и расположенная недалеко от арки станция "Аржантин".

Масштабные протесты "желтых жилетов" против повышения цен на бензин начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель - на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин - на 15%.