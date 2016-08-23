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    Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67

    По меньшей мере 21 тысяча жителей получила рекомендацию эвакуироваться в укрытия

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Число пострадавших из-за тайфуна "Миндуль" в Японии возросло до 67, один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообшило национальное метеорологическое агентство, в эти часы стихия обрушилась на северный остров Хоккайдо.

    По меньшей мере 21 тысяча жителей получила рекомендацию эвакуироваться в укрытия и по возможности не выходить на улицу. Это предупреждение касается не только Хоккайдо, где сейчас бушует стихия, но и префектур Фукусима, Сайтама и Канагава, по которым тайфун прошелся днем ранее.

    Некоторые районы там до сих пор подтоплены, а в результате обрывов линий электропередачи без света остаются 28 тысяч домов.

    Серьезных нарушений в работе транспортной инфраструктуры на Хоккайдо к настоящему моменту не отмечено. Однако, как сообщил телеканал NHK, спасатели предупредили об опасности выхода из берегов по меньшей мере восьми рек. В ряде районов, на которые уже обрушился тайфун, подтоплены небольшие дороги, движение по ним ограничено.

    В понедельник в центральной части Японии из-за непогоды были отменены более 500 авиарейсов, в том числе международных.

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