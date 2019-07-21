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Число похищенных граждан Турции в Нигерии выросло до 14

Число похищенных граждан Турции в Нигерии выросло до 14

В Нигерии были похищены 4 гражданина Турции.

Как передаёт Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошёл на юге страны в провинции Илорин. Вооружённые люди похитили граждан Турции. Сообщается, что похищение было совершено с целью получения выкупа. В данный момент проводятся мероприятия для возвращения жертв похищения. Обстоятельства происшествия не раскрываются.

На прошлой неделе в Нигерии группа вооружённых людей совершила нападение на корабль с 18 гражданами Турции на борту и похитила нескольких из них.

Таким образом, число похищенных граждан Турции в Нигерии выросло до 14.

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