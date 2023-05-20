Число погибших в результате наводнений в Италии возросло до 14

Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Италии возросло до 14.

Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Италии возросло до 14.

Как передает Report , об этом сообщает AFP со ссылкой на региональных чиновников.

Отмечается, что более 36 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Согласно информации, наводнения вызвали более 300 оползней и повредили более 500 дорог в Эмилии-Романье. Мэр Болоньи Маттео Лепоре заявил, что на ремонт дорог и инфраструктуры уйдут месяцы, а в некоторых местах, возможно, и годы.

Красный уровень погодной опасности продлен до воскресенья.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени.

"Я не могу оставаться так далеко от Италии в такой сложный момент",— заявила она. Ожидается, что итальянский премьер посетит 21 мая наиболее пострадавшие районы.