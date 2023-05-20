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Число погибших в результате наводнений в Италии возросло до 14

Число погибших в результате наводнений в Италии возросло до 14 Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Италии возросло до 14.
Другие страны
20 мая 2023 г. 23:24
Число погибших в результате наводнений в Италии возросло до 14

Число погибших в результате наводнений на северо-востоке Италии возросло до 14.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на региональных чиновников.

Отмечается, что более 36 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Согласно информации, наводнения вызвали более 300 оползней и повредили более 500 дорог в Эмилии-Романье. Мэр Болоньи Маттео Лепоре заявил, что на ремонт дорог и инфраструктуры уйдут месяцы, а в некоторых местах, возможно, и годы.

Красный уровень погодной опасности продлен до воскресенья.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени.

"Я не могу оставаться так далеко от Италии в такой сложный момент",— заявила она. Ожидается, что итальянский премьер посетит 21 мая наиболее пострадавшие районы.

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