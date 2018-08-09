Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 347

9 августа, 2018 03:06

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 347. Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia. 5 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.

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