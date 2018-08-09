 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших в результате землетрясения в Индонезии достигло 347

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения, которое произошло на острове Ломбок в Индонезии, возросло до 347.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN Indonesia.

    5 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi