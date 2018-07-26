Число погибших в результате терактов в Сирии превысило 240 человек - ОБНОВЛЕНО-5

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате серии терактов, произошедших в среду в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, достигло 246, передает Report со ссылкой на AFP.

По данным базирующейся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", теракты произошли на территории, находящейся под контролем правительства Сирии, число жертв может возрасти.

Среди погибших 135 человек составляют мирные жители, остальные были военнослужащими армии и бойцами проправительственного ополчения.

*** 00:41

По меньшей мере 215 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственную радиостанцию Sham FM.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что число жертв составило 183 человека.

***21:41

По меньшей мере 183 человека погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли более 150 человек.

Мощный взрыв прогремел в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) - административном центре одноименной провинции. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города.

***17:37

Число жертв терактов в сирийском городе Эс-Сувейда превысило 150 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ранее агентство сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

***16:31

Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек, не менее 176 ранены ,сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

***14:27

Число жертв терактов в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 50, 78 мирных жителей ранены, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Число жертв в результате атаки ИГ на Эс-Сувейду возросло до 50 и 78 раненых, также (обнаружены) останки четырёх неизвестных тел», — рассказал собеседник агентства.

***11:05

Губернатор провинции Эс-Сувейда на юге Сирии сообщил о задержании одного из смертников, он не успел привести в действие взрывное устройство, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Двое смертников убиты, их пояса обезврежены. Ещё одного задержали, он жив. Город Эс-Сувейда сейчас безопасен, в нем спокойно", - заявил губернатор провинции Амир аль-Аши.

*** 10:02

Число погибших от взрыва в сирийском городе Эс-Сувейда при нападении боевиков ИГ увеличилось до 38, ранены более 30 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

***09:34

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 30 человек, количество раненых уточняется, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Тридцать погибших, и (есть) раненые в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии", - рассказали в полиции, добавив, что взрыв произошел на рынке.

Наряду с этим сирийская армия предотвратила две атаки смертников террористической группировки "Исламское государство", ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

Кроме того, жители деревни Дума недалеко от города ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.