Число погибших в результате обрушения дома в Найроби возросло до 20

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате обрушения шестиэтажного жилого дома в столице Кении возросло до 20 человек. Как передает Report, oб этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, еще по меньшей мере 73 человека числятся пропавшими без вести. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Как сообщалось ранее, здание обрушилось после наводнений, вызванных проливными дождями, обрушившимися на ряд регионов страны.

Посетивший место трагедии президент Кении Ухуру Кениата потребовал срочно провести проверки всех зданий в районе, чтобы убедиться в отсутствии риска их обрушения. Глава государства приказал арестовать владельцев рухнувшего здания.

Из-за узких улиц в районе Хурума, который расположен на окраине кенийской столицы, спецтехнике экстренных служб было крайне сложно добраться до места ЧП, что объясняет растущее число жертв. Согласно исследованию, проведенному в столице в минувшем году, более половины зданий в городе являются непригодными для проживания.