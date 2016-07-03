Число погибших в результате наводнений в Пакистане возросло до 43

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при наводнении на северо-западе Пакистана возросло до 43 человек. Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Сильные дожди начались в округе Читрал в провинции Хайбер-Пахтунхва в субботу вечером. Ливневый паводок смыл мечеть, армейский пост и несколько домов, что повлекло человеческие жертвы.

По данным агентства, по меньшей мере восемь погибших, предположительно, были военными.

"Шестнадцать человек из числа погибших молились в мечети, когда ее снес поток воды", — заявил представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Латифур Рехман. Он добавил, что сейчас в пострадавшем от наводнений районе идут поисково-спасательные операции.