Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 51

Число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия (ПНС), признанного международным сообществом, возросло до 51.

Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди убитых числятся и гражданские лица. Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Минздрав Правительства национального согласия (ПНС) информировало о 32 погибших и около 50 раненых.

Столкновения между противоборствующими ливийскими силами за контроль над столицей обострились в понедельник после обстрела аэропорта Митига. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что два доктора были убиты, пытаясь "эвакуировать раненых из зон конфликта".

Ранее в понедельник истребитель ВВС ЛНА нанес удар по военному аэродрому Митига, выполняющему функции международного аэропорта с 2014 года. В результате воздушная гавань прекратила работу и эвакуировала пассажиров и персонал. Обстрел гражданского объекта осудил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, назвав его грубым нарушением международного права.