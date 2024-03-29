Число погибших в ДТП во время праздников в Иране увеличилось до 617 человек

Число погибших в ДТП во время праздников в Иране увеличилось до 617 человек

По меньшей мере 617 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Иране с 14 марта, когда в стране начали отмечать Новруз (Новый год по иранскому солнечному календарю).

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