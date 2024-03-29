Число погибших в ДТП во время праздников в Иране увеличилось до 617 человек

По меньшей мере 617 человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших в Иране с 14 марта, когда в стране начали отмечать Новруз (Новый год по иранскому солнечному календарю).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Центра управления дорожным движением полиции исламской республики Ахмед Ширани.
"С 14 марта по сегодняшний день на дорогах страны произошло 506 аварий, в которых погибли 617 соотечественников", - заявил Ширани в эфире телеканала IRIB. По его словам, большинство ДТП произошло в провинциях Систан и Белуджистан, Керман, Фарс, Исфахан, Хузестан и Хорасан.
25 марта замначальника дорожной полиции Мохаммад Багер Салими сообщил о том, что с начала празднования Новруза в результате ДТП погибли 469 человек. Главными причинами аварий были названы усталость и сонливость водителей, а также превышение разрешенной скорости движения.