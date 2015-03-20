​Число погибших в ДТП в Индии возросло до 31 человека

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в индийском штате Уттар-Прадеш достигло 31 человека.

Как передает Report, по словам пресс-секретаря Железнодорожного управления Индии Ашвини Сриваставы, под обломками трех вагонов Janata Express, сошедших с рельсов, было изъято 31 тело.

Сривастава заявил, что машинист не получил повреждений, в данный момент он находится под допросом.

Продолжаются поисково-спасательные работы. В ходе инцидента пострадали не менее 50 человек.

Причины инцидента расследуются.