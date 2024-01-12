Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215, сообщило агентство Киодо.

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 215.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо .

Днем ранее СМИ информировали о 213 погибших. При землетрясении ранения и травмы получили 567 человек, еще с 37 людьми не удается установить связь для подтверждения, что они в безопасности.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.