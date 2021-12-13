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Число погибших при взрыве в доме на Сицилии увеличилось до шести

Число погибших при взрыве в доме на Сицилии увеличилось до шести Число жертв взрыва в жилом квартале в городе Равануза на острове Сицилия увеличилось до шести.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 10:35
Число погибших при взрыве в доме на Сицилии увеличилось до шести

Число жертв взрыва в жилом квартале в городе Равануза на острове Сицилия увеличилось до шести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, работающие на месте происшествия спасатели обнаружили под завалами три тела.

Всего к этому моменту шесть человек считались пропавшими без вести. Ранее сообщалось о четырех погибших, но затем официально власти подтвердили информацию о трех жертвах. Еще два человека были спасены. Спасатели продолжают поиск еще троих человек, которые продолжают считаться пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, взрыв в субботу вечером спровоцировала утечка газа. Мощный взрыв привел к обрушению трех домов и повреждениям еще четырех. Более 100 человек остались без крова. Местная прокуратура открыла расследование по факту взрыва. Среди предположений причин трагедии - отсутствие профилактических работ по обслуживанию газовой инфраструктуры.

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Версия на английском языке Death toll increases after explosion in Sicily

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