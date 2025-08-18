Число погибших при взрыве на российском заводе "Эластик" достигло 20 человек

Число погибших в результате взрыва и пожара на российском заводе "Эластик", в Рязанской области, достигло 20 человек.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает оперативный штаб области.

"По состоянию на 7 утра по местному времени 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение", - отмечает оперштаб.

Ранее сообщалось об 14 погибших.

Как сообщалось, утром 15 августа в пороховом цехе завода "Эластик" произошли взрыв и пожар, полностью разрушившие здание цеха. Предварительной причиной происшествия назвали нарушение техники безопасности.

