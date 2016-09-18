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    Число погибших при теракте в Пакистане достигло до 36

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джамаат уль-Ахрар»

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате теракта в одной из мечетей на северо-западе Пакистана, дошло до 36.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

    Согласно информации, полученной от источников в силах безопасности, несколько тяжело раненных при взрыве впоследствии скончались в больницах.

    Смертник привел в действие взрывное устройство во время пятничного намаза в мечети в племенной области Мохманд.

    Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Джамаат уль-Ахрар», отделившаяся ранее от пакистанского крыл движения «Талибан».

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