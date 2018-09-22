Число погибших при крушении парома в Танзании выросло до 209 человек

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 209.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местная газета Citizen.

В субботу были обнаружены тела еще 69 погибших.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. По некоторым данным, на борту находились около 400 человек, что значительно превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

Ранее издание Citizen сообщило, что причиной крушения стал слишком резкий поворот рулевого при управлении, из-за чего оно перевернулось. По данным издания, выжившие пассажиры парома заявили, что рулевой говорил по мобильному телефону и стал заходить к причалу с неправильной стороны.