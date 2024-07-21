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Число погибших при атаке на порт в Йемене достигло шести человек

Число погибших при атаке на порт в Йемене достигло шести человек Не менее шести человек были убиты в результате атаки израильских ВВС на йеменский порт Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.
Другие страны
21 июля 2024 г. 16:24
Число погибших при атаке на порт в Йемене достигло шести человек

Не менее шести человек были убиты в результате атаки израильских ВВС на йеменский порт Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.

Как передает Report, такие данные привел телеканал Al Hadath.

По данным телеканала Al Masirah, близкого к йеменскому мятежному движению хуситов "Ансар Аллах", ранения при нападении на Ходейду получили 87 человек, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что большинство пострадавших получили сильные ожоги при пожаре, возникшем в результате бомбардировки.

Напомним, что самолеты ВВС Израиля 20 июля атаковали порт города Ходейда на западе Йемена. В ЦАХАЛ заявили, что были атакованы "объекты двойного назначения и энергоинфраструктура".

Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС на порт Ходейда погибли не менее трех человек, еще 15 получили ранения.

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