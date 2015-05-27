Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Число погибших от жары в Индии превысило 1000 человек, в некоторых районах температура воздуха приблизилась к 50 градусам Цельсия.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш - 1118 с прошлой недели.

Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны.

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.

Индийские власти советуют гражданам не покидать помещений.