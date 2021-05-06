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Число погибших на границе Таджикистана и Кыргызстана возросло до 55

Число погибших на границе Таджикистана и Кыргызстана возросло до 55 Число погибших в результате вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана с 29 апреля возросло до 55
Другие страны
6 мая 2021 г. 04:56
Число погибших на границе Таджикистана и Кыргызстана возросло до 55

Число погибших в результате вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана с 29 апреля возросло до 55.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в Минздраве Кыргызстана сообщили, что в результате конфликта погибли 36 граждан страны, в том числе трое военнослужащих, еще 183 человека пострадали.

Тем временем, таджикские СМИ сообщают о гибели 19 своих граждан в результате конфликта, а также о 88 пострадавших. Девять из погибших – военнослужащие.

Председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил ранее, что Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая.

Ташиев также сообщил, что согласованы несколько спорных пунктов границы.

Президенты двух стран встретятся в ближайшее время и подпишут соглашение, затем будет проведена демаркация, добавил он.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 километра.

Стороны проводят переговоры по остальным участкам границы. Пока результат не достигнут.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan-Qırğızıstan sərhədindəki münaqişədə ölənlərin sayı 55-ə çatdı

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