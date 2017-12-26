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    Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 240

    К настоящему моменту тайфун оставил без крова примерно 75 тыс. филиппинцев

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 240 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тайфуном «Тембин».

    Как передает Report со ссылкой на BBC, более 100 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

    Как уточняет телекомпания, к настоящему моменту тайфун оставил без крова примерно 75 тыс. филиппинцев. Также удар стихии серьёзно повредил инфраструктуру и множество рисовых полей.

    Ранее сообщалось, что число жертв «Тембина» на Филиппинах возросло до 200.

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