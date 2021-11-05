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Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17

Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17 Количество погибших в результате схождения оползня в районе муниципалитета Мальяма на юго-западе Колумбии возросло до 17.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 09:21
Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17

Количество погибших в результате схождения оползня в районе муниципалитета Мальяма на юго-западе Колумбии возросло до 17.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по управлению рисками катастроф.

"Движение пластов земли привело к гибели 17 человек, восемь получили ранения, семеро из них уже выписаны из больниц. Никаких сообщений о пропавших без вести не поступало, - говорится в сообщении ведомства в Twitter. - Два здания разрушены, и еще три находятся под угрозой обрушения".

Ранее сообщалось о 14 погибших и по меньшей мере 20 пропавших без вести.

Власти обеспечивают доставку помощи в район инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada torpaq sürüşməsindən 17 nəfər ölüb
Версия на английском языке Colombia landslide death toll rises to 17

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