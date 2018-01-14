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    Число погибших из-за оползней в Калифорнии возросло до 19

    Пять человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ До 19 человек возросло число погибших при сходе оползней на юге Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сообщает в субботу агентство Associated Press.

    Ранее было известно от 17 жертвах стихии.

    Пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается уже пять дней, в ней задействовано около 2 тысяч человек.

    Между тем, согласно прогнозам, на следующей неделе на юге штата опять пойдут дожди, которые могут привести к новым оползням.

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