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    Число погибших из-за ливневых дождей в Японии увеличилось до 85 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В результате оползней и паводков в Японии, которые были вызваны ливневыми дождями, погибли 85 человек.

    Как сообщает Report, об этом информирует NHK со ссылкой на официальные данные.

    ***15:17

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Количество жертв наводнения, вызванного ливневыми трехдневными дождями в Японии на островах Кюсю и Сикоку, увеличилось до 76 человек.

    Как сообщает Report, пропавшими без вести числятся 92 человека.

    Стихия привела к огромному числу оползней, разрушению дамб и затоплению домов. Рекомендации к эвакуации были даны на территории, где проживают около 5,9 млн человек.

    ***11:00

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Самое большое число жертв зафиксировано в префектуре Хиросима на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

    Как сообщает Report, число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими оползней в Японии возросло до 62 человек. Ещё 45 человек числятся пропавшими без вести.

    В свою очередь телеканал NHK сообщил, что шесть человек находятся в бессознательном состоянии. Агентство Associated Press указывает, что погибло уже 76 человек.

    Ранее говорилось о 54 жертвах стихии.

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