Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 19:10
За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным и восточным районам Ливана погибли 22 человека, еще 153 получили ранения.
Как передает Report, это следует из данных Минздрава республики в соцсети X.
"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 094, раненых - 3 119. Среди погибших из-за израильских атак с 2 по 24 марта 120 детей и 81 женщина", - говорится в сообщении.
По сведениям МВД Ливана, из зоны военных действий переместились 1 049 328 человек.
Последние новости
