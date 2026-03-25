Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100

За последние сутки в результате ударов израильских ВВС по южным и восточным районам Ливана погибли 22 человека, еще 153 получили ранения.

Как передает Report, это следует из данных Минздрава республики в соцсети X.

"Общее число убитых граждан с начала военной эскалации достигло 1 094, раненых - 3 119. Среди погибших из-за израильских атак с 2 по 24 марта 120 детей и 81 женщина", - говорится в сообщении.

По сведениям МВД Ливана, из зоны военных действий переместились 1 049 328 человек.