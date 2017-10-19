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    Число митингующих у Верховной Рады Украины в Киеве возросло - ФОТО

    Верховная Рада начала рассмотрение двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности

    Киев. 19 октября. REPORT.AZ/ Уже около тысячи человек участвуют в митинге возле Верховной рады в Киеве. Как сообщает украинское бюро Report, cобравшиеся у парламента требуют принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах.

    Отметим, в эти минуты, Верховная Рада начала рассмотрение двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности.

    Митингующие отказываются разбирать палатки, пока парламент  не рассмотрит их требования.

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