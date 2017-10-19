Число митингующих у Верховной Рады Украины в Киеве возросло - ФОТО

Киев. 19 октября. REPORT.AZ/ Уже около тысячи человек участвуют в митинге возле Верховной рады в Киеве. Как сообщает украинское бюро Report, cобравшиеся у парламента требуют принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах.

Отметим, в эти минуты, Верховная Рада начала рассмотрение двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Митингующие отказываются разбирать палатки, пока парламент не рассмотрит их требования.