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Число интернет-пользователей в Китае превысило 989 млн

Число интернет-пользователей в Китае превысило 989 млн Число пользователей интернета в КНР с сентября прошлого года увеличилось на 5,2% и превысило 989 млн.
Другие страны
3 февраля 2021 г. 06:55
Число интернет-пользователей в Китае превысило 989 млн

Число пользователей интернета в КНР с сентября прошлого года увеличилось на 5,2% и превысило 989 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

Согласно опубликованному докладу, коэффициент доступа населения к глобальной сети за пять месяцев вырос на 3,4 процентных пункта, до 70,4%. В 2020 году впервые в истории валовый продукт интернет-индустрии в стране превысил 100 трлн юаней (15,4 трлн долларов США по текущему курсу).

"Сетевые технологии сыграли важную роль в реализации мер по противодействию пандемии нового коронавируса, став ключевым фактором, благодаря которому Китай оказался единственной страной в мире, продемонстрировавшей положительные темпы роста ВВП", - говорится в распространенном документе.

По данным CNNIC, Китай уже восьмой год подряд занимает лидирующее место в области электронной коммерции: в 2020 году объем розничных онлайн-продаж в стране превысил 11,76 трлн юаней (1,81 трлн долларов США), увеличившись на 10,9%. Количество жителей, делающих покупки в интернете, по сравнению с сентябрем выросло на 4,4%, составив 782 млн человек.

Как сообщил информационный центр, в республике продолжает динамично развиваться удаленное образование и сфера медицинских услуг, предоставляемых в режиме онлайн: число граждан, прибегающих к помощи этих двух секторов экономики, превысило 342 млн и 215 млн человек соответственно.

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