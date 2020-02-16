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Число инфицированных новым вирусом в Сингапуре достигло 75

​Число инфицированных новым вирусом в Сингапуре достигло 75

Число инфицированных новым вирусом в Сингапуре достигло 75 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

“На сегодняшний день было подтверждено три новых случая передачи вируса, все они связаны с установленными ранее кластерами распространения инфекции", - указывается в заявлении.

Таким образом, общее число зараженных достигло 75 человек, отметили в Минздраве. На данный момент, добавили в ведомстве, 19 пациентов полностью выздоровели.

“Эксперты ведомства также установили личности более двух тысяч человек, которые близко контактировали с инфицированными. При этом около 1,7 тысячи помещены на карантин или находятся под наблюдением”, - уточнили в Минздраве.

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