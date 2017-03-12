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    Число беженцев из Западного Мосула достигло почти 100 тыс. человек

    Cпециалисты приняли и разместили 10 тыс. 607 человек в палаточных лагерях к югу от Мосула и на севере Тикрита© Courtesy İmage

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Почти 100 тыс. человек вынужденно покинули западную часть иракского города Мосул с 19 февраля - начала кампании по выдворению оттуда террористов группировки ИГ.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел в воскресенье министр по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Джасим Мухаммед аль-Джаф.

    По его словам, специалисты ведомства в воскресенье приняли и разместили 10 тыс. 607 человек в палаточных лагерях к югу от Мосула и на севере Тикрита, а также в ряде других провинций страны. Таким образом общее число беженцев из Западного Мосула достигло 99 тыс. 852 человек, заявил аль-Джаф.

    Ранее в командовании операцией заявили, что от ИГ удалось очистить 17 из 40 западных кварталов Мосула, то есть более трети городской территории, расположенной на правом берегу реки Тигр. 

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