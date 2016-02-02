Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Число активных пользователей WhatsApp превысило миллиард. Ежедневно в мессенджере пересылается 42 млрд. сообщений, 1,5 млрд. фотографий и 250 млн. видеозаписей.

Как передает Report, об этом сообщили аналитики соцсети Facebook, которая владеет платформой.

Отмечается, что приложение доступно пользователям на 53 языках.

WhatsApp был разработан бывшим хакером Яном Кумом в 2009 году. К ноябрю 2011 года программа стала самым популярным платным социальным приложением для iOS, а количество загрузок на Android достигло 10 млн.

В январе 2016 года мессенджер стал полностью бесплатным, отменив ежегодную абонентскую плату в размере одного доллара.