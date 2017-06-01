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    Чиновник Госдепа впал в ступор из-за вопроса о Саудовской Аравии - ВИДЕО

    Стюарт Джонс в течение 20 секунд думал над тем, как ответить на вопрос© Youtube

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс дал "самую неловкую" пресс-конференцию в истории Госдепа.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Independent.

    Высокопоставленный чиновник в течение 20 секунд думал над тем, как ответить на вопрос корреспондента агентства France-Presse Дэйва Кларка о ситуации с гражданскими правами в Саудовской Аравии.

    Журналист обратил внимание на то, что во время недавнего визита в Эр-Рияд госсекретарь США критиковал президентские выборы в Иране, при этом он не упомянул, что в самом королевстве общенациональное голосование не проводилось ни разу.

    "Как вы оцениваете отношение саудитов к демократии? Считают ли в Вашингтоне, что демократия служит барьером против экстремизма?" — спросил Кларк.

    В итоге Джонс проигнорировал первую часть вопроса и сказал, что США и Саудовская Аравии договорились вместе бороться с радикалами.

    Как отмечает The Independent, подобное замешательство могла вызвать "особая деликатность" вопросов, связанных с соблюдением прав человека в королевстве.

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