​Четыре человека погибло, 18 ранено в результате взрыва на въезде в аэропорт Кабула - ДОПОЛНЕНО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва у одного из въездов в аэропорт афганской столицы, города Кабула, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных изданий, ранения в результате взрыва получили двое детей, все пострадавшие направлены в больницу.

Как заявил представитель МВД Афганистана Наджибула Даниш (Najibullah Danish), среди погибших есть мирные граждане и представители сил безопасности.

Мощный взрыв прогремел в понедельник на одном из въездов в аэропорт афганской столицы. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как сообщают очевидцы, взрыв также задел автомобиль с иностранцами. Проводится расследование инцидента.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт возле аэропорта Кабула. Согласно заявлению представителя талибов, целью нападения был иностранный конвой.