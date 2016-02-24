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    ​Четыре человека погибли в результате столкновения недалеко от Триполи

    Столкновение произошло между боевиками ИГ и членами вооруженного совета города Сабрата

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате вооруженного столкновения недалеко от столицы Ливии.

    Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

    По данным агентства, столкновение произошло между боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" и членами вооруженного совета города Сабрата, выступающими на стороне альянса "Рассвет Ливии" ("Фаджр Либия").

    Как сообщил мэр города Сабрата, расположенного к западу от Триполи, все погибшие были членами военного совета города.

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