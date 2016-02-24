​Четыре человека погибли в результате столкновения недалеко от Триполи

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате вооруженного столкновения недалеко от столицы Ливии.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

По данным агентства, столкновение произошло между боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" и членами вооруженного совета города Сабрата, выступающими на стороне альянса "Рассвет Ливии" ("Фаджр Либия").

Как сообщил мэр города Сабрата, расположенного к западу от Триполи, все погибшие были членами военного совета города.