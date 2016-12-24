Четверо полицейских погибли при взрыве в Афганистане

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Четыре сотрудника полиции погибли сегодня, еще один получил ранения в результате взрыва придорожной мины в районе города Калат на юго-востоке Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщило "Синьхуа".
Взрыв прогремел примерно в 09:00 во время антитеррористической операции. Автомобиль с сотрудниками полиции наехал на придорожную мину в окрестностях города Калат.
В результате инцидента четыре полицейских погибли, еще один получил ранения.
News DepartmentАвтор новости
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