​Четверо московских полицейских избили двух человек

Баку. 2 Июля. REPORT.AZ/ В Москве задержаны четверо сотрудников полиции, которые избили двух человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«11 мая на Ломоносовском проспекте, находясь на службе, четверо полицейских вневедомственной охраны причинили двум гражданам телесные повреждения, чем превысили свои полномочия», — сообщили в пресс-службе московского МВД.

Полицейских уволили со службы, их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.