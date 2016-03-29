Чета Нетаньяху подала иск против журналиста на 279 тыс. шекелей

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сара и Биньямин Нетаньяху подали иск против журналиста Игаля Серны на 279 тыс. шекелей за размещенные им посты в Facebook.

Как передает Report, об этом сообщает 9 канал со ссылкой на Globes.

Истцы требуют от ответчика компенсации за клевету, выразившуюся в публикации Серны нескольких постов в социальной сети. По мнению истцов, публикация этих постов нанесла урон репутации супругов и носит клеветнический характер, не имея ничего общего с реальным положением дел.

Как отмечает издание, в частности речь идет о публикации 20 марта поста в социальной сети, где Серна пишет о том, что недавно на шоссе, соединяющем Тель-Авив и Иерусалим, остановился кортеж из четырех бронированных автомобилей, из одной из машины вышел пожилой и очень влиятельный мужчина, с которым, по словам Серна, не захотела ехать в одной машине некая дама. Этот пост сопровождался фотографией супруги премьер-министра Израиля Сары Нетаньяху.

Пост Серны, журналиста издания "Едиот Ахронот", вызвал неоднозначную реакцию. Так, обозреватель сайта "Мако" Авив Горовиц перепечатал пост и обвинил Игаля Серну в нарушении журналистской этики, заключавшемся в распространении недостоверной информации. Горовиц задался вопросом: если у Серна есть доказательства этой истории, то отчего он не опубликовал все это на страницах газеты, где работает?

В иске четы Нетаньяху есть упоминание о нарушении журналистской этики Игалем Серной.